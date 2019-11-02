СНБО Украины утвердил оборонный бюджет

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны страны. Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова. В том числе 207,8 млрд гривен ($8,3 млрд) — расходы по бюджетным программам Минобороны.

Проект госбюджета на 2020 год был внесен в Верховную раду 15 сентября. Расходы на оборону и национальную безопасность в нем увеличиваются на 33,8 млрд гривен (более $1,3 млрд) по сравнению с текущим годом.

Практически половина оборонного бюджета — 127 млрд гривен — пойдет на зарплату военных. 4,5 млрд — на продукты питания, 4,3 млрд — на выплаты в случае гибели или инвалидности. Правительство Украины намерено до 3 ноября внести в Верховную раду проект бюджета.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ще не вмерла оборона».