Apple попросила власти США оградить их продукцию от торговой войны с Китаем

Компания Apple попросила администрацию президента США Дональда Трампа не облагать пошлинами свои продукты и компоненты для них, которые производятся в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на заявки, которые были поданы в Торговое представительство. В этот список входят колонки HomePod, компьютеры iMac, запчасти для iPhone, умные чехлы с зарядкой для смартфонов iPhone и другие товары.

Apple заявила, что ее продукция «не имеет стратегического значения, и не связана с программой "Сделано в Китае 2025" или другими промышленными программами». Компания попросила освободить эти товары от 15%-ой пошлины, которая вступила в силу 1 сентября.

Производство носимых устройств и аксессуаров, куда входят часы Apple Watch, наушники AirPods, колонки HomePod, принесло компании $24,5 млрд в 2019 финансовом году, отмечает агентство. Это около 9,4% всех доходов Apple. Продажи в этом сегменте выросли на 41%.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп призвал Apple перенести свое производство из Китая в ближайшее время. Также он сообщил о готовности помочь компании с выводом производства с китайской территории.

Напомним, с 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, вторую часть дополнительных пошлин 5% Пекин должен ввести 15 декабря.

В середине октября США и Китай заявили о торговом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин, не снижая действующие, Пекин пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Подробнее о торговом перемирии читайте в материале “Ъ” «Разведка соей».