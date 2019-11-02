Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

Хельсинки передадут Киеву €600 тыс. на разминирование территорий на востоке Украины, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто перед визитом в страну, который состоялся 31 октября—1 ноября. В частности, он посетил участок разведения сил и средств №1 (Станица Луганская).

«Восточная Украина является одной из наиболее заминированных зон конфликта в мире. Мы готовим дополнительный пакет помощи на €600 тыс. для разминирования»,— сообщил господин Хаависто.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, во время визита министр иностранных дел Финляндии положительно оценил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской, в частности восстановление разрушенного моста.

Во время поездки Пекка Хаависто встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и экспертами, которые консультируют Киев.

Напомним, 29 октября начался процесс разведения сил и средств в поселке Золотое в Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября начнется разведение войск вблизи города Петровское в Донбассе. Часть жителей Украины назвали это «капитуляцией».

Подробнее о разведении сил читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский подает на отвод».