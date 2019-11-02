Президент Киргизии пообещал уйти после одного срока

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил журналистам, что не будет пытаться продлить свои полномочия после окончания срока. По законам республики, занимать этот пост можно только один раз. Господин Жээнбеков заступил на шестилетний срок в ноябре 2017 года.

Глава Киргизии также заявил, что у него нет никаких проблем с законом, и он готов ответить за свою деятельность на посту президента. Сооронбай Жээнбеков при этом отметил, что в свое время ему пришлось сделать выбор между государством и близкими. «Я сделал выбор, я выбрал народ Киргизии»,— сказал господин Жээнбеков (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева арестовали по обвинению в соучастии в убийстве, коррупции, и других деяниях. Его задержали 8 августа в результате спецоперации, которая сопровождалась сопротивлением сторонников господина Атамбаева. После экс-президента Киргизии арестовали. Новым главой республики стал Сооронбай Жээнбеков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что Киргизии будут продолжать оказывать поддержку.

В чем обвиняют экс-президента Киргизии — в материале “Ъ” «У экс-президента Киргизии прибавилось дел».