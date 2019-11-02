Индия откажется от последней эскадрильи МиГ-27 в декабре

Индия прекратит эксплуатацию истребителей-бомбардировщиков МиГ-27, единственная остававшаяся эскадрилья самолетов взлетит в небо в последний раз 27 декабря в штате Раджастан, сообщило издание India Today со ссылкой на представителя властей.

Индия постепенно отказывается от использования старых самолетов. Эксплуатация МиГ-27 велась в стране с 1981 года. Получив советскую лицензию, Нью-Дели организовал собственное производство истребителей. Всего было собрано 200 таких самолетов.

Страна закупает самолеты у Франции и продолжает разрабатывать самостоятельно. В июле этого года главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Нью-Дели готов обсуждать с Москвой покупку Су-57 после того, как «увидит его в деле».

В феврале сообщалось, что Индия рассматривает возможность закупки у России дополнительной партии истребителей МиГ-29.

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