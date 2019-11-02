Трамп назначил Чеда Вульфа и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющим обязанности министра внутренней безопасности США стал Чед Вульф, заявил журналистам президент страны Дональд Трамп. Ранее о возможном назначении господина Вульфа на этот пост сообщали источники Politico.

На вопрос о том, возглавит ли господин Вульф министерство, президент США заявил: «Он уже начал исполнять обязанности, посмотрим, что из этого выйдет» (цитата по CNN). Он отметил, что в политическом управлении Департамента внутренней безопасности, которое возглавлял господин Вульф, работают «замечательные люди».

Напомним, Чед Вульф стал пятым человеком, который возглавил министерство при господине Трампе. В начале октября и. о. министра национальной безопасности США Кевин Макалинан ушел в отставку. Как сообщил президент США, он покинул свой пост из-за желания проводить больше времени со своей семьей.

Напомним, господин Макалинан стал и. о. министра нацбезопасности США после отставки Кирстен Нилсен в апреле текущего года. Уход госпожи Нилсен, по данным телеканала CBS, был связан с большой реорганизацией ведомства.