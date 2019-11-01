СМИ: Министерство нацбезопасности США может возглавить Чед Вульф

Белый дом планирует назначить исполняющим обязанности министра национальной безопасности Чеда Вульфа, сообщает Politico со ссылкой на источники. Сейчас он возглавляет политическое управление Департамента внутренней безопасности. Господин Вульф может стать пятым человеком, который возглавит агентство при президенте Дональде Трампе.

В начале октября и. о. министра национальной безопасности США Кевин Макалинан ушел в отставку. Как сообщил президент Дональд Трамп, он покинул свой пост из-за желания проводить больше времени со своей семьей.

Напомним, господин Макалинан стал и. о. министра нацбезопасности США после отставки Кирстен Нилсен в апреле текущего года. Уход госпожи Нилсен, по данным телеканала CBS, был связан с большой реорганизацией ведомства.