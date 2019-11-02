Видеосервис Apple TV+ заработал в России

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ заработал в России, говорится в сообщении на сайте компании Apple. Как и предполагал “Ъ”, в контенте на Apple TV+ (судя по первой серии «Утреннего шоу»), голосовой дорожки с переводом на русский язык нет, есть только субтитры на нем.

Подписка на Apple TV+ составляет 199 руб. в месяц. Пользоваться сервисом можно на девайсах компании Apple с помощью приложения Apple TV, а также на некоторых смарт-телевизорах Samsung. Отмечается, что в будущем приложение Apple TV будет доступно на устройствах LG, Sony и VIZIO, а для отдельных моделей смарт-телевизоров Sony поддержка AirPlay 2 будет реализована уже в этом году. «Теперь зрителям более чем в 100 странах и регионах доступен сервис Apple TV+ с подборкой оригинальных сериалов и фильмов от лучших авторов современности»,— приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью.

Ранее “Ъ” стало известно, что контент Apple TV+ не получит русскоязычного дубляжа — в России будут доступны только локальные субтитры. Российский пользователь привык к дубляжу, отсутствие которого, вероятно, означает, что сервис не рассчитывает на большой приток аудитории на первом этапе, считают местные конкуренты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Apple не прозвучит в России».