МИД: Карасин продолжит диалог с Абашидзе, несмотря на переход в Совет федерации

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, в сентябре покинувший ведомство и перешедший на работу в Совет федерации, продолжит участвовать в переговорах со специальным представителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе. Их следующая встреча намечена на ноябрь, рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«По поручению руководства России господин Карасин продолжит участие в работе этого формата. Очередная пражская встреча, 23-я по порядку, ориентировочно намечена на конец ноября»,— цитирует госпожу Захарову «Интерфакс».

О том, что Григорий Карасин продолжит заниматься российско-грузинскими переговорами, находясь в статусе сенатора, “Ъ” писал в конце сентября. Одной из причин этого называлось то, что у него сложились отношения с Зурабом Абашидзе, что сильно облегчает взаимодействие между сторонами.

Подробнее об отношениях Москвы и Тбилиси — в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».