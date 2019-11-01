Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян брали новые кредиты, не погасив старых, говорится в докладе Банка России. Их обязательства за это время выросли с 0,9 трлн руб. до 2,2 трлн руб., однако просрочки по погашению кредитов пока не наблюдается, указывает регулятор.

Центробанк отмечает, что устойчиво наращивающие долг заемщики могут представлять риск. Быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности и подтверждает целесообразность введения с 1 октября показателя долговой нагрузки.

ЦБ также указывает, что общее количество заемщиков в России постепенно увеличивается и по состоянию на 1 сентября составляет 39,5 млн человек — около 54% от занятого населения страны. Две трети из них имеют задолженность по необеспеченному потребительскому кредиту и/или кредитной карте. Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора.

О том, что заставляет россиян брать кредиты, — в материале «Огонька» «Да не ссудимы будете».