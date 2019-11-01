Обыск у главы ФИАН посчитали нападением

Попыткой дискредитации Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) назвали обыски в научном учреждении члены клуба «1 июля» (неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН). Ученые назвали недопустимым совершать «наезд» на институты по «сфабрикованным или малообоснованным поводам». Ранее “Ъ” сообщил об обысках в ФИАН и у директора института Николая Колачевского в рамках следствия по делу одного из арендаторов института.

В среду сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски и выемку документов в Физическом институте РАН на Ленинском проспекте. Обыск прошел как в компании «Триоптикс», арендующей помещения у ФИАН, так и в бухгалтерии, кабинете и дома у директора института Николая Колачевского. На следующий день директор ФИАН был вызван на допрос в Следственный комитет России (СКР), затем был отпущен под подписку о невыезде.

«Клуб “1 июля” выражает резкий протест против очередного нападения правоохранительных органов на ученого — директора крупнейшего Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Николая Колачевского»,— говорится в заявлении.

«Каковы бы ни были формальные поводы для этих действий, поражает их избыточность и маскарадный характер. В ФИАН приехали так, как будто брали штаб-квартиру боевиков».

Обыск у Николая Колачевского члены клуба назвали «бессмысленным и унизительным», а целью его сочли «оказание психологического давления». «Сотрудники научных институтов, разумеется, обязаны выполнять все требования закона,— отметили ученые.— Однако совершать “наезд” на институты по сфабрикованным или малообоснованным поводам с тем же размахом и агрессией, как на серьезные уголовные группировки, недопустимо». «Создается впечатление, что истинной целью этих действий в отношении руководства ФИАН было не расследование возможных нарушений, а дискредитация научного института и его директора»,— говорится в заявлении, авторы которого призвали силовые структуры с уважением относиться «к личности Николая Колачевского, к репутации возглавляемого им института и к Российской академии наук в целом».

Накануне Николай Колачевский обратился к членам отделения физических наук РАН. Он отметил, что МВД, ФСБ и СКР «нашли оригинальный и яркий способ “поздравить” ведущий физический институт страны — ФИАН — с 85-летним юбилеем». «ФИАН им. П. Н. Лебедева — знаковое место в советской и российской науке: в его стенах ковался ядерный щит СССР, была разработана первая водородная бомба, изобретен принцип работы лазера, выполнялись работы по лазерному термоядерному синтезу, заложены фундаментальные основы современной оптики, электроники, физики частиц и астрофизики,— напоминает Николай Калачевский.— Результат — семь нобелевских лауреатов и огромное количество государственных наград его сотрудникам».

Николай Колачевский сообщил, что причиной обыска стало обвинение «в пособничестве в контрабанде оборудования, совершенной организованной группой».

Он пояснил, что ФИАН сдает в аренду часть своих помещений, делая акцент на «размещении высокотехнологических компаний». По его словам, компания «Триоптикс» занимается производством оптических элементов — зеркал, подложек, пластинок и линз: «Со всеми фирмами-арендаторами заключается договор, который проходит согласование с Миннаукой. Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой “Триоптикс” в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне». Стоимость таких деталей, заявил директор института, может составлять 50–100 тыс. руб.: «Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило в институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру — и явно не в нашу пользу». Он назвал «сильным ходом» «“маски-шоу” в тихом академическом районе в центре Ленинского проспекта за неделю перед выборами в Российскую академию наук»: «Не хотелось увязывать эти два события, но научная общественность уже сама пришла к выводу. Как говорится, либо это наводка, либо какая-то фантастическая глупость и нескоординированность работы силовиков».

Напомним, в четверг в Миннауки подтвердили, что ведомство согласовывает процесс сдачи в аренду неиспользуемых помещений, однако в документах, поступающих в министерство на согласование, содержится информация только о помещениях, которые планируется сдавать.

Валерия Мишина