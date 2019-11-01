Билалова отпустили из иммиграционной службы США под залог

Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог из иммиграционной службы США, решение о его дальнейшей судьбе примет суд, рассказал «РИА Новости» исполняющий обязанности пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.

«Он был освобожден из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога, и остается в процессе выдворения через суд. Миграционная служба не может спекулировать по поводу результатов этого юридического процесса»,— сказал господин Кокс.

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В конце октября господин Билалов был задержан в Майами в доме, где он находился со своей женой и новорожденным ребенком. Претензии американских правоохранителей к Ахмеду Билалову связаны с тем, что он въехал в страну в 2016 году по неиммиграционной визе и не покинул ее по истечении срока действия.

О том, что грозит бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России,— в материале “Ъ” «За всю оставшуюся визнь».