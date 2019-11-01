Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду, не покидая Вашингтон

Президент США Дональд Трамп сменил основное место жительства — если до сих пор он был жителем Нью-Йорка, теперь он подал заявку на то, чтобы его основным местом жительства считалось его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (штат Флорида). Господин Трамп, всегда гордившийся тем, что он ньюйоркец, заявил, что сменил место жительства, так как к нему очень плохо относятся политические лидеры штата Нью-Йорк.

«Я люблю Нью-Йорк и людей Нью-Йорка и всегда буду любить, но к сожалению, несмотря на то, что я плачу миллионы долларов в виде городских и местных налогов и налогов штата, политические лидеры и города, и штата относятся ко мне очень плохо. Мало к кому относятся хуже»,— написал господин Трамп в Twitter.

При этом, как пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к президенту, основной причиной смены места жительства стал вопрос налогов. Во Флориде нет подоходного налога.

Яна Рождественская