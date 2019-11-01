Глава Ростова распорядился снести рынок «Привоз» в течение полугода

Рынок «Привоз» в Ростове снесут в ближайшие полгода. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Участок в границах ул. Зорге — ул. Мильчакова — ул. Благодатная освободят от построек, занимающих площадь более 17 тыс. кв. м.

На территории рынка планируют построить школу на 1,4 тыс. мест. Строительно-монтажные работы в районе рынка «Привоз» планируют начать в 2020 году. Сейчас разрабатывается проектная документация по строительству. Всем службам поручено сделать все возможное, чтобы сроки проектирования не были нарушены. Стоимость проекта для строительства составляет 26 млн руб. Школа будет четырехэтажной, общая площадь здания составит более 24,6 тыс. кв. м.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, власти Ростова попросили торговцев рынка «Привоз» до середины ноября переехать на альтернативные торговые площадки. Однако предложенные варианты работников рынка не устроили, и они отказались уезжать. Администрация рынка через суд пытается оставить за собой часть территории.

Дарья Голякова