Работников рынка «Привоз» в Ростове попросили освободить территорию в течение месяца

Власти Ростова попросили торговцам рынка «Привоз» в течение переехать на альтернативные торговые площадки,сообщает Donnews со ссылкой на начальника управления торговли и бытового обслуживания города Константина Тихонова. Территорию необходимо освободить для строительства школы. Однако предложенные варианты работников рынка не устроили, и они отказались уезжать. Администрация рынка через суд пытается оставить за собой часть территории.

«Продавцы не хотят покидать территорию, тем самым затягивая начало изыскательских работ. Мы уже должны были запустить на площадку буровые, чтобы взять пробы почвы. В течение месяца рынок Привоз продавцам всё же придётся освободить. Останется только крытый павильон и немного земли за ним», — передает издание слова господина Тихонова.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, строительно-монтажные работы в районе рынка «Привоз» планируют начать в 2020 году. Там появится школа на 1,4 тыс. мест.

Сейчас разрабатывается проектная документация по строительству. Всем службам поручено сделать все возможное, чтобы сроки проектирования не были нарушены. Стоимость проекта для строительства составляет 26 млн руб. Школа будет четырехэтажной, общая площадь здания составит более 24,6 тыс. кв. м.

Дарья Голякова