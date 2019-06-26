Строительство школы на месте рынка «Привоз» в Ростове начнут в 2020 году

В 2020 году в Ростове планируют начать строительно-монтажные работы в районе рынка «Привоз» — там появится школа на 1,4 тыс. мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сказано в сообщении, сейчас разрабатывается проектная документация по строительству. Всем службам поручено сделать все возможное, чтобы сроки проектирования не были нарушены.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта для строительства составляет 26 млн руб. Школа будет четырехэтажной, общая площадь здания составит более 24,6 тыс. кв. м.

Кристина Федичкина