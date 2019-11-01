ЦБ обеспокоен слабым ростом российской экономики

Банк России обеспокоен слабым ростом экономики — прогноз на текущий год составляет максимум 1,3%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако, по ее словам, в следующем году темп роста повысится благодаря госпрограммам.

«Беспокойство вызывает слабый рост экономики... Наш прогноз роста экономики на этот год составляет 0,8–1,3%. В следующем году мы ожидаем повышение темпов роста, когда в полной мере заработают государственные программы»,— сказала госпожа Набиуллина в Минске на международном форуме, посвященном вопросам укрепления доверия к национальным валютам (цитата по ТАСС). Она также отметила, что еще не закончен процесс дедолларизации российской экономики, уточнив, что «самое важное в дедолларизации — обеспечение стабильности национальной валюты, обеспечение низкой инфляции».

Баланс рисков в России «сместился в сторону дезинфляционных факторов», добавила глава ЦБ. «Буквально недавно понизили наш прогноз по инфляции до 3,2–3,7% на конец этого года. В следующем году мы ожидаем инфляцию 3,5–4%»,— сообщила госпожа Набиуллина.

Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что инфляция в России в 2020 году опустится ниже 3%, если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%. Инфляция до 3% может дойти уже в январе 2020 года, считает он. До этого, 25 октября, ЦБ в четвертый раз с начала года снизил ключевую ставку — до 6,5%.

О решении регулятора — в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».