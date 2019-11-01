Украина ожидает снижение ВВП на 0,9% из-за сокращения транзита российского газа

Экономика Украины потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году от сокращения транзита российского газа, сообщает Нацбанк Украины. Согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза, объем транзита может сократиться до 90 млрд куб. м в 2019 году, до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Ежегодно Украина получает около $3 млрд в год.

«Россия активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы. Переговоры о новом контракте продолжаются, но определенности ни по срокам, ни по объему транзита на сегодня нет. Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом»,— говорится в сообщении Нацбакна.

Текущее соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по газу возможны только при отсутствии судебных претензий.

О том, как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом,— в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».