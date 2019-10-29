«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу

«Нафтогаз Украины» ждет, когда «Газпром» предоставит официальное предложение по пакетному урегулированию арбитражного спора и по транзиту газа. На трехсторонней встрече «Газпром» поднял вопрос о Стокгольмском арбитраже, по решению которого компания должна выплатить $3 млрд «Нафтогазу».

«"Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов. Никаких официальных предложений от российской компании по этому поводу ''Нафтогаз'' пока не получал»,— говорится в сообщении компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что договоренности по газу возможны только при отсутствии судебных претензий. «Какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности»,— сказал господин Песков.

Украинская сторона считает конструктивными предложения Еврокомиссии по заключению контракта по транзиту газа с 2020 года. Они предполагают проработку долгосрочного контракта с оператором газотранспортной системы, который будет выведен из «Нафтогаза».

Следующая встреча в трехстороннем формате может пройти в ноябре.

Подробнее о трехсторонней встрече — в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».