«Интерфакс»: застреленный налетчик на дом экс-мэра Киселевска был спасателем

Нападавший, убитый при нападении нападении на бывшего главу Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева,— 45-летний Марат Гарипов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Его личность установили по отпечаткам пальцев. Ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Начальник Беловской спасательной группы Марат Гарипов, полный тезка убитого, сегодня не вышел на работу, сообщили агентству в пресс-службе «Агентства по защите населения и территории Кузбасса». «Ему сегодня звонили, на звонки он не отвечает, на работу не вышел»,— сказал собеседник агентства. По данным местных СМИ, полный тезка убитого руководит спасателями в городе Белово.

Напомним, господин Лаврентьев был убит во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября. Отстреливаясь, он убил одного из нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).