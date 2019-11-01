В Кузбассе убит бывший мэр Киселевска

Бывший глава города Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит во дворе собственного дома в поселке Верх-Чумыш в ночь на 1 ноября, сообщает пресс-служба регионального СКР. Отстреливаясь, он убил одного из нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения.

По предварительным данным, супруга господина Лаврентьева поздно вечером заметила во дворе дома двух людей. Мужчина с ружьем вышел из дома, после чего произошла перестрелка. Когда женщина вышла во двор, она обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Предположительно убитый преступник являлся жителем соседнего города.

Источники «Интерфакса» сообщили, что убитый при нападении мужчина — 45-летний Марат Гарипов. Его личность установили по отпечаткам пальцев. Ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Полный тезка убитого — начальник Беловской спасательной группы «Агентства по защите населения и территории Кузбасса» — сегодня не вышел на работу и не отвечает на звонки.

Сергей Лаврентьев был назначен главой муниципалитета в 2003 году. В ноябре 2018-го он ушел в отставку по собственному желанию спустя несколько месяцев после очередного переизбрания.

Киселевск — город областного подчинения в 59 км от Новокузнецка, в 178 км от Кемерова. Включен в список моногородов России, экономика которого привязана к угольной промышленности. Население города — 100 тыс. человек.