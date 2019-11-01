В Заксобрание Краснодарского края поступил проект бюджета на ближайшую трехлетку

В Законодательное собрание Кубани внесли проект закона «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», а также проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, пока преждевременно говорить об основных параметрах бюджета на ближайшую трехлетку, поскольку документ еще будет прорабатываться в комитетах краевого парламента и в Контрольно-счетной палате края. После этого он пройдет процедуру публичных и парламентских слушаний и будет вынесен на очередное пленарное заседание.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что наша бюджетная политика базируется на тех же принципах, что и ранее. Основной статьей расходов станет социальная сфера: здравоохранение, образование и другие. В расходах также учтены рост оплаты труда бюджетников, индексация социальных выплат. В различных разделах проекта бюджета заложена необходимая финансовая основа для реализации национальных проектов. Одним из ключевых направлений станет сокращение государственного долга Краснодарского края», – отметил Юрий Бурлачко.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам минувшего пленарного заседания ЗСК, доходная часть бюджета Кубани была увеличена на сумму около 23 млрд руб. Объем государственного долга Краснодарского края по итогам 2019 года сократится на 40 млрд руб. и составит около 100 млрд руб. Долговая нагрузка на краевую казну снизится до 50%.

Василий Хитрых