Доходная часть бюджета Краснодарского края увеличилась на 23 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе пленарного заседания одобрили изменения в региональный бюджет, внесенный в парламент краевым минфином. По данным министра финансов края Сергея Максименко, рост доходной части бюджета обеспечен, в том числе, за счет увеличения более чем на 20,5 млрд руб. объема налоговых и неналоговых доходов.

В целом доходная часть бюджета Кубани прирастает на сумму около 23 млрд руб. Данные средства, по словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, дают возможность пересмотреть финансирование ряда госпрограмм, расходы на реализацию которых в текущем году будут увеличены более чем на 3 млрд руб.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, принятый парламентариями законопроект также предусматривает увеличение на 500 млн руб. Фонда развития промышленности. Его капитализация составит 1,5 млрд руб. «Рост промышленности в регионе за девять месяцев составил около 4%, в среднем по стране – 2,5%. Предприятия получают возможность развиваться и модернизироваться», – отметил глава региона.

Василий Хитрых