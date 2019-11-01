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Автобусы ООО «СамараАвтоГаз» не довезли пассажиров до Красной Глинки

В четверг, 31 октября, автобусы ООО «СамараАвтоГаз», следовавшие до Красной Глинки, не смогли довезти пассажиров до конечной остановки. В городской администрации заявили, что из-за рельефа и погодных условий автобусы испытывали затруднения при подъеме в гору.

По словам пассажиров, водители ООО «СамараАвтоГаз» всех высадили на остановке Дома ЭМО, расположенной на расстоянии 3 км до Красной Глинки. Людям пришлось добираться пешком или на попутном транспорте. Деньги за проезд пассажирам не вернули. Позже была направлена дополнительная техника для обработки трассы реагентами. Движение было восстановлено.

Ранее сообщалось, что 6 октября 2019 года автобус ООО «СамараАвтоГаз» врезался в столб. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Евгений Чернов


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