«Коммунисты России» могут выдвинуть бывшего замглавы Хакасии в мэры Абакана

Партия «Коммунисты России» рассматривает возможность о выдвижении бывшего заместителя главы Хакасии Владимира Крафта на предстоящие выборы мэра Абакана. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил лидер республиканского отделения партии Денис Бразаускас.

«Точного решения пока нет. Владимир Крафт пойдет либо от нашей партии, либо самовыдвиженцем. В последнем случае партия будет его поддерживать. Сейчас мы в процессе переговоров»,— сказал господин Бразаускас, отметив, что бывший замглавы республики — «один из достойнейших кандидатов, профессионал и, самое главное, не связан с бизнесом».

Владимир Крафт служил в полиции с 1985 года. К 1999 году дослужился до заместителя министра внутренних дел Хакасии. Эту должность он занимал до весны 2009 года, когда стал заместителем председателя правительства республики при предыдущем главе Хакасии Викторе Зимине («Единая Россия»). Господин Крафт ушел в отставку в ноябре 2018 года после победы на губернаторских выборах кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Напомним, депутаты горсовета Абакана назначили досрочные выборы мэра на 22 декабря 2019 года из-за гибели главы города Николая Булакина. На посту мэра он находился почти четверть века. Господин Булакин погиб 14 октября в автокатастрофе: он не справился управлением автомобиля и вылетел в кювет.

Известно, что на предстоящих выборах «команда Булакина» планирует поддерживать начальника департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексея Лемина, а КПРФ не будет выдвигать своего кандидата.

О грядущих выборах мэра — в материале “Ъ” «Мэр под елочку»

Юлия Сасевич