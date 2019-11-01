Novikov Group откроет три точки питания в «Лужниках»

Группа компаний Аркадия Новикова сможет работать оператором питания на территории олимпийского комплекса «Лужники», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ресторатора. Первые три точки планируется открыть во Дворце водных видов спорта, пояснил газете представитель столичного департамента спорта.

По словам господина Новикова, открыть планируется кофейню с выпечкой и сэндвичами, фастфуд-кафе внутри аквапарка и ресторан на 150 гостей. Для заведений выделят около 1 тыс. кв. м, однако, в дальнейшем на территории «Лужников» могут появиться и другие проекты ресторатора. Средний чек ресторана будет равен 1,5–2 тыс. руб., фастфуда – 300–500 руб., кофейни – 200–700 руб.

В сентябре “Ъ” сообщал, что Delivery Club и Аркадий Новиков запускают сеть ресторанов с едой на дом. Фабрики-кухни будут работать только на доставку. Планируется открыть 24 таких заведения.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Delivery Club и Аркадий Новиков переходят в dark kitchen».