Delivery Club и Аркадий Новиков переходят в dark kitchen

Delivery Club и Аркадий Новиков запускают сеть ресторанов с едой на дом. Так называемые фабрики-кухни будут работать только на доставку. В октябре три таких заведения откроются у метро «Сокол», «Цветной бульвар» и «Пушкинская». До конца 2019 появятся еще три, а всего их будет 24. Название бренда пока не раскрывают. В ресторанах будут готовить блюда русской, восточной и японской кухонь. Также можно будет заказать десерты, пиццу или продукты здорового питания. Средний чек составит 1-2 тыс. руб.

С помощью сервиса рестораны расширят радиус доставки, отмечает руководитель по внешним связям Delivery Club Алексей Белоусов: «Ценность dark kitchen заключается в том, что она в отличие от традиционных заведений меньше зависит от проходимости места, не требует расходов на персонал и обслуживание зала. Там готовые заказы сразу же забираются курьерами. Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения потребителя, то, как только люди начинают часто пользоваться доставкой, они стараются более внимательно выбирать блюда, рестораны. Когда мы берем приложение, то хотим там видеть и знакомые, и новые бренды, кухни, мечтаем удовлетворить свой голод вне зависимости от того, где мы находимся. Радиус ставки из традиционного ресторана ограничен, в то время как dark kitchen позволяет открыть большее количество точек под любимыми брендами. Соответственно, они будут доступны там, где нет традиционного заведения.

Это один из трендов на рынке общественного питания, который характеризуется очень быстрым ростом рынка доставки и увеличением количества заказов, совершаемых одним человеком.

Если посмотреть на то, какими сервисы еды были на заре своего развития, то чаще всего они нужны были, чтобы привести пиццу или роллы для домашней вечеринки, сейчас же доставка — это ежедневная форма экономии времени. Люди заказывают еду на обед или на ужин, поэтому мы хотим, чтобы у нас было как можно больше ресторанов».

Delivery Club уже запускала фабрики-кухни в 2017. Тогда на одной площадке работали несколько ресторанов. Проект закрылся. В компании это объяснили тем, что потребители два года назад не были готовы к такому формату. Теперь же так называемая dark kitchen стала трендом, который вскоре подхватят все больше заведений, считает ресторанный критик «Ъ» Дарья Цивина: «Тренд абсолютно актуален, и совершенно очевидно, что он будет развиваться. Во-первых, потому что доставка занимает все больший процент в ресторанном бизнесе, это касается даже заведений, действующих по обычной, традиционной схеме. Во-вторых, очевидно, что минимизация расходов по аренде помещений очень интересна рестораторам. И Аркадий Новиков в данном случае как человек, который всегда опережает и прогнозирует все тренды, абсолютно грамотно решил развиваться в сторону минимизации инвестиционных бюджетов. Я уверена, что этот тренд подхватят и другие — те, у кого хватит возможностей это реализовать».

Какой формат планирует запустить «Шоколадница» Читать далее

Собственные кухни в прошлом году запустил сервис доставки «Яндекс.Еда». А в мае этого года в компании объявили о планах открыть свои «облачные рестораны». «Яндекс» будет привозить в заведения-партнеры наборы ингредиентов для приготовления самых популярных блюд, а потом доставлять их.

Анна Никитина