Госдепартамент США готов опубликовать документы по Украине

Госдепартамент США по требованию суда согласился опубликовать архив записей, связанных с адвокатом президента Руди Джулиани и с Украиной, пишет газета The Hill. Запрос на ознакомление с материалами в рамках закона «О свободе информации» подала правозащитная организация American Oversight. Согласно решению Федерального суда в Вашингтоне, Госдеп в 30-дневный срок обязан обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной.

Напомним, в отношении американского президента была инициирована процедура импичмента из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам господин Трамп в интервью Washington Examiner сообщил, что готов в прямом эфире зачитать стенограмму своего разговора с господином Зеленским.

«В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, для беседы у камина в прямом эфире, и я прочитаю стенограмму звонка, потому что люди должны его услышать»,— сказал Дональд Трамп.

Выяснилось, что в ходе беседы Дональд Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года.

На днях противники президента США получили новые аргументы в пользу импичмента. Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».