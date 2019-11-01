Турция передала России 18 сирийских военнопленных

18 сирийских военнопленных были переданы российской стороне, сообщает Министерство обороны Турции в Twitter. Они были захвачены в плен 29 октября в районе города Рас-эль-Айн. Ранее в этой местности произошли столкновения между турецкими и сирийскими военнослужащими.

Накануне российские военные вышли на совместное с Турцией патрулирование в Сирии. Маршрут патрулирования пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше чем на 10 км.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии, договорились о совместном патрулирование освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о российско-турецких переговорах — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».