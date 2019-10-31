Российские военные вышли на совместное с Турцией патрулирование в Сирии

Российская военная полиция вышла на маршрут предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования на севере Сирии протяженностью 160 км, сообщает «РИА Новости». Из пункта пропуска Айлишар выдвинулись три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР.

«Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам»,— рассказал офицер военной полиции Иван Жуков. Маршрут патрулирования пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше чем на 10 км.

Напомним, 9 октября 2019 года Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов «Источник мира». 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о договоренностях Москвы и Анкары — в материале “Ъ” «Мир на смену “Источника мира”».