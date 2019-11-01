Более 60 русских церквей в Западной Европе хотят присоединиться к РПЦ

Более 60 приходов Архиепископии русской традиции в Западной Европе подтвердили желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ), заявил ТАСС архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето). В числе желающих он назвал, в частности, парижский собор святого Александра Невского на улице Дарю.

Сегодня, 1 ноября, делегация Архиепископии западноевропейских приходов направится в Москву для подписания документа о принятии в юрисдикцию РПЦ. Этот документ был подготовлен Московской патриархией и делегацией Архиепископии и, по словам архиепископа, имеет огромное значение.

«Этот документ признает автономию, идентичность и выбранную форму пребывания в составе Московской патриархии, и он также означает каноническое признание, в чем нам отказал Константинополь, который хотел упразднения Архиепископии»,— рассказал архиепископ Дубнинский Иоанн.

В сентябре Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к РПЦ. Переход в РПЦ потребует дальнейших консультаций, поскольку для принятия окончательного решения не хватило уставного большинства голосов.

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. В 1971 году Западноевропейский экзархат приходов русской традиции был преобразован в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе. С 2016 года ее возглавляет архиепископ Хариопольский Иоанн.

В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение об упразднении Архиепископии русских церквей в Западной Европе. Экзархат отказался выполнять это решение. Представитель патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявил, что решение не имеет никакого значения для прихожан РПЦ.

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