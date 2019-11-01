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Трамп выдвинул спецпредставителя по КНДР на пост первого замгоссекретаря

Президент Дональд Трамп выдвинул спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на должность первого заместителя госсекретаря, сообщает пресс-служба Белого дома. Кадровые перестановки в администрации США ранее анонсировали СМИ. Господин Биган займет место Джона Салливана, которого назначили послом в России.

Кандидатуру нового первого замгоссекретаря должны утвердить в Сенате. Планируется, что Стивен Биган будет совмещать должности замгоссекретаря и спецпредставителя по КНДР.

О смене посла США в России читайте в материале “Ъ FM”.

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