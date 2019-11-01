Теннис
Итоговый турнир года WTA в Шэньчжэне (Китай). Призовой фонд — $14 млн
Групповой этап. Третий тур
Красная группа. Эшли Барти (Австралия, 1)—Петра Квитова (Чехия, 6) 6:4, 6:2. Белинда Бенчич (Швейцария, 7)—Кики Бертенс (Нидерланды) 7:5, 1:0, отказ.
Таблица Красной группы
Наоми Осака (Япония, 3) снялась с турнира из-за травмы после первого тура. Барти и Бенчич вышли в 1/2 финала.
Футбол
Кубок Английской лиги
1/8 финала. «Ливерпуль»—«Арсенал» 5:5 (Мустафи, 6 (автогол); Милнер, 43 (пен.); Окслейд-Чемберлен, 58; Ориги, 62, 90+4 — Торрейра, 19; Мартинелли, 26, 36; Мейтленд-Найлс, 54; Уитлок, 70); серия пенальти: 5:4. «Челси»—«Манчестер Юнайтед» 1:2 (Батшуайи, 61 — Рашфорд, 25 (пен.), 73.
Шахматы
Рейтинг FIDE
1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) — 2870 очков. 2 (2). Фабиано Каруана (США) — 2822. 3 (3). Дин Лижэнь (Китай) — 2801. 4 (6). Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2777. 5 (7). Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2777. 6 (4). Аниш Гири (Нидерланды) — 2776. 7 (5). Ян Непомнящий (Россия) — 2773. 8 (14). Левон Аронян (Армения) — 2767. 9 (15). Теймур Раджабов (Азербайджан) — 2767. 10 (8). Уэсли Со (США) — 2765. 11 (13). Александр Грищук — 2764… 14 (25). Никита Витюгов — 2756… 16 (16). Владимир Крамник — 2753… 19 (12). Сергей Карякин (все — Россия) — 2749.
В скобках — позиция в предыдущем месяце.
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