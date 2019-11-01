Спортсменов из ЕАЭС выводят из-под лимита

Министерство спорта РФ подготовило проект закона, согласно которому спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов.

Согласно проекту, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.

В национальных чемпионатах России по данным видам спорта существуют ограничения на количество иностранных спортсменов в команде. В высшем дивизионе чемпионата России по футболу в настоящее время действует лимит в формате «6+5», при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на данный момент российские клубы имеют право заявлять на игру не больше пяти иностранных хоккеистов. В баскетбольной Единой лиге ВТБ в заявке на матч может быть не более шести иностранцев.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

ТАСС