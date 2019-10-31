01 ноября, пятница
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СМИ: хакеры взломали смартфоны чиновников из минимум 20 стран с помощью WhatsApp

Хакеры получили доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников из минимум 20 государств—союзников США при помощи уязвимости приложения WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. Речь идет, в частности, о гражданах США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии.

Ранее компания WhatsApp и владеющая ею Facebook подали в суд штата Калифорния иск к израильской высокотехнологичной компании NSO Group и владеющей ею Q Cyber Technologies. Мессенджер обвиняет израильскую фирму в хакерской атаке против примерно 1,4 тыс. пользователей с целью слежки за ними и получения доступа к переписке.

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