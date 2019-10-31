Росгвардия проверит ЧОП, охранявший детский сад в Нарьян-Маре

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил провести проверку частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющего детский сад в Нарьян-Маре, где 36-летний местный житель убил шестилетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре»,— сказал господин Грибакин.

Днем 31 октября житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и, миновав охрану учреждения, принявшую его за отца одного из детей, зашел в комнату, где спали дети, и убил ребенка. Денис Поздеев был задержан на месте преступления, правоохранители заявили, что во время убийства он был пьян. Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь».

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), а также ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.