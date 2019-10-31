Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей

Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного. Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой, заявили в пресс-службе ведомства.

«Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3% — с 341 до 323»,— приводит выдержку из сообщения пресс-службы Минздрава «Интерфакс». На втором месте Республика Алтай (из 858 врачей осталось 820, сокращение на 4,4%), за ней следуют Псковская область (сокращение на 4,2%), Костромская область (–3,8%) и Калмыкия (–3,5%).

В 30 субъектах РФ число врачей увеличилось. Например, в Ненецком автономном округе врачей стало больше на 4,5% (с 177 до 185), в Москве — на 3,5% (с 52 598 до 54 420).

В Бурятии количество врачей сократилось с 3673 до 3658, а не на 59%, как сообщалось первоначально. В Новосибирской области, которая фигурировала в справке Минздрава как регион с сокращением врачей на 58%, врачей на самом деле стало больше на 7% — с 11 005 до 11 090.