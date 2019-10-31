«В современной России лучше не болеть»

Президент Владимир Путин провел в Калинграде заседание Госсовета по развитию отечественного здравоохранения. Он озвучил цифры: 60% граждан недовольны нынешним положением вещей в российской медицине. По итогам заседания и встреч с общественностью, регионам и федеральным министерствам поручено в кратчайшие сроки устранить все перекосы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что навести порядок в отрасли будет крайне сложно.

Владимир Путин прибыл в Калининград для разговора на животрепещущую тему. Речь идет о национальном здравоохранении, причем о самом его проблемном месте — первичном звене. Первые лица государства провели немало совещаний на эту тему. Грозили кадровыми решениями, объясняли по-хорошему, давали время подумать. Но видимых сдвигов не наблюдается.

Если брать в целом в государственном масштабе, причина такого развития событий — разрыв между местной и федеральной властью.

Центр говорит, что медицина низшего звена — компетенция муниципалитетов, а те в ответ: у нас нет денег. Все это продолжается бесконечно. В результате общество недовольно. Путин приводит цифры: более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, а врачи за одну смену должны принять «до 30 человек, да еще и заполнить ворох бумаг». «Рядовой гражданин даже не знает, что такое муниципальный, а что такое государственный уровень. Он исходит из того, что власти в широком смысле этого слова должны обеспечить качество медицинского обслуживания. Согласно основному закону, муниципальный — это не государственный уровень».

Разрыв между ветвями власти — это общая проблема, не всегда понятная простому человеку. Зато есть более очевидные вещи — например, врачебные ошибки. Этим вопросом активно занимается Следственный комитет. После его вмешательства медицинская общественность пришла в ужас. Было сразу несколько громких историй с очень неоднозначными последствиями. На встрече с общественностью в Калининграде Путин комментирует и эту тему в том ключе, что всем сестрам по серьгам. Нельзя проходить мимо врачебных ошибок. Например, при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Здесь можно ужесточить ответственность, но есть и пряник: тем врачам, что работают с наркосодержащими препаратами контроль можно чуть ослабить. «Мы должны думать о том, как защитить общество от этого криминала, но избыточные требования, ведущие к негативным последствиям, о которых вы только что сказали, напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально трудиться»,— говорит президент.

Ситуация складывается классическим образом: проблема есть, решения нет. Слишком много противоречий и интересов пересекается. С одной стороны, люди недовольны качеством услуг и случаями летального исхода. Однако если сажать медиков по тюрьмам, лечить будет просто некому. Кто захочет рисковать? Итак, по всей стране фиксируются случаи массовых увольнений. Копейки платят, бумаги заполняй, еще и появляется перспектива оказаться на нарах. А здесь еще и центр с регионами договориться не может. Деньги не доходят, зато силовики тут как тут. Вывод ясен: в современной России лучше не болеть.