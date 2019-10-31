Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

В правительстве России 31 октября состоялось совещание под председательством вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, посвященное переводу всех грузовых вагонов РФ на кассетные подшипники вместо роликовых с 2021 года. На нем, по информации “Ъ”, вице-премьеры намеревались настаивать на отмене этого решения в силу его непрозрачности и слабой аргументированности. Так и оказалось.

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года». Представитель Максима Акимова подтвердил эту информацию.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Белый дом покрутит подшипники».

Наталья Скорлыгина