Минкульт изменит правила поддержки кино

Министерство культуры России намерено изменить систему субсидирования кинопроектов и работу экспертных советов после претензий Счетной палаты. Ведомство рассчитывает, что в 2020 году проекты буду представлять по новым правилам, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

Ранее Счетная палата нашла недостатки в системе господдержки кино. В бюллетене палаты, внимание на который обратил РБК, говорилось о недостаточной прозрачности механизма отбора заявок на поддержку производства отечественных фильмов. В частности, в состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий; отсутствуют четкие ориентиры развития отечественного кинематографа на средне- и дальнесрочную перспективу.

«Минкультуры России уже давно ознакомилось с рекомендациями Счетной палаты. Более того, в настоящее время по поручению главы ведомства Владимира Мединского департамент кинематографии готовит предложения по изменению системы субсидирования кинопроектов и работы экспертных советов. Говорить о конкретных сроках пока рано, так как потребуется внесение изменений в несколько законодательных актов, однако рассчитываем, что питчинги в 2020 году пройдут уже по новым правилам»,— заявила госпожа Любимова (цитата по ТАСС).

РБК также сообщал о выводе денег кинематографистами в офшоры — в частности, об отправке средств в зарегистрированные на Кипре компании. RNS в пресс-службе Фонда кино сообщили, что в отчете «нет ни слова о выводе бюджетных средств в офшоры», а «российская кинокомпания заказывала услуги у зарубежной компании, действительно зарегистрированной на Кипре» на собственные средства, а не госсубсидии. Представитель фонда заявил, что российское законодательство не запрещает заказывать в рамках производства услуги у сторонних организаций, в том числе зарубежных.

На фильмы, половина из которых провалилась в прокате, Минкульт потратил около 2 млрд руб. за последние пять лет. Например, аудитория фильма «Бесславные придурки» составила 230 зрителей. Кроме того, половину фильмов с поддержкой Минкульта почти никто не посмотрел, а некоторые ленты и вовсе не вышли в прокат.

О том, почему фильмы с господдержкой почти никто не посмотрел, — в публикации «Ъ FM» «Миллиарды затерялись в российском кинематографе».