AliExpress начал доставку в «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»

Маркетплейс AliExpress начал доставку товаров в магазины сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (входят в X5 Retail Group), сообщает газета «Ведомости». Структура X5 Retail Group — 5Post забирает посылки со склада, принадлежащего Alibaba Group логистического сервиса Cainiao, а затем посредством своих сортировочных центров и попутной логистики X5 доставляет в магазины.
Заказы выдаются покупателям через постаматы в магазинах или специальные кассы в «Пятерочках». На кассах для хранения посылок предусмотрены сейфы, а чтобы забрать покупку, необходимо назвать код, полученный в SMS или по почте.
О том, что Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказанных товаров в постаматы «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели», стало известно в мае. Тогда гендиректор «Пятерочки» Сергей Гончаров сообщил, что ритейлер планирует продолжить подключать к своей платформе «крупнейшие российские и зарубежные маркетплейсы и интернет-магазины».
На прошлой неделе “Ъ” стало известно о планах холдинга USM, сотового оператора «МегаФон», интернет-компании Mail.ru Group, Российскго фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайской платежной системы AliPay по созданию совместного предприятия (СП) в области финансов. Новая структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов СП AliExpress Russia. На днях РФПИ также сообщил, что намерен увеличить долю в AliExpress Russia.
Подробнее о совместном предприятии — в публикации “Ъ” «AliExpress Russia снабдили кошельком».
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