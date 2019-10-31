ДНР готова обменяться пленными с Украиной по формуле «52 на 85»

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова провести обмен пленными с Украиной по формуле «52 на 85», сообщила журналистам уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По ее словам, украинская сторона пока не дает гарантий, что все будут «процессуально очищены».

«Процесс на данный момент заблокирован теми составляющими, что украинская сторона так и не дает гарантии того, что люди, которые будут субъектами обмена, которые сейчас не осужденные, их уголовные дела находятся либо на стадии следствия, либо на стадии судебных разбирательств, будут полностью процессуально очищены, либо, в случае приговоров, будут помилованы и в отношении них полностью прекратится уголовное преследование»,— сказала госпожа Морозова (цитата по «Интерфаксу»).

Она утверждает, что Украина «подтвердила 85 человек», а ДНР — 52 человека, но список необходимо актуализировать. Вероятно, что в перечне есть люди, которые уже освобождены после отбытия наказания или не хотят участвовать в обмене. Верифицировать информацию будет координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш, однако для этого необходимо официальное подтверждение обмена.

Напомним, Россия и Украина обменялись заключенными в сентябре 2019 года по формуле «35 на 35».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».