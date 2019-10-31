Бурятия и Новосибирская область отрицают сокращение числа врачей в два раза

Минздравы Бурятии и Новосибирской области отрицают информацию об уменьшении числа врачей в два раза. Ведомства называют сообщения СМИ не соответствующими действительности, сообщает «Интерфакс».

РБК сегодня со ссылкой на справку Минздрава сообщил о сокращении числа врачей в 54 регионах России в 2018 году. По данным издания, в Бурятии и Новосибирской области число уменьшилось больше чем на 50% (в Бурятии с 3,7 тыс. человек до 1,5 тыс., в Новосибирской области с 11 тыс. до 4,6 тыс.).

Пресс-служба минздрава Бурятии сообщила «Интерфаксу», что на самом деле число врачей уменьшилось на 15 человек — до 3658. В минздраве Новосибирской области утверждают, что число врачей увеличилось на 85 человек — до 11 090.

При этом РБК пишет, что подлинность справки подтвердили в пресс-службе Минздрава, а глава ведомства Вероника Скворцова связала сокращение числа врачей с внутренней миграцией населения.

Для решения проблемы кадрового обеспечения в здравоохранении нужно увеличить число бюджетных мест для студентов, упорядочить прием на узкие специальности и отслеживать трудоустройство выпускников. Об этом министр здравоохранения рассказала в Совете федерации.

Подробнее о предложениях Вероники Скворцовой — в материале “Ъ” «Медицинские кадры берут в оборот».