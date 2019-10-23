Медицинские кадры берут в оборот

Для решения проблемы кадрового обеспечения государственного здравоохранения необходимо увеличивать число бюджетных мест для студентов, упорядочить прием на «узкие» специализации и отслеживать трудоустройство выпускников. С такими предложениями вчера в Совете федерации выступила глава Минздрава Вероника Скворцова. Представители регионов посчитали эти меры недостаточными — по их мнению, необходимо жестче контролировать переток врачей в частные клиники и из региона в регион.

Дефицит кадров является одной из главных проблем первичного звена российского здравоохранения. К такому выводу пришли участники вчерашнего заседания совета по региональному здравоохранению в Совете федерации. Оно было посвящено будущей модернизации поликлиник, фельдшерских пунктов и больниц — соответствующее поручение Минздраву в сентябре дал Владимир Путин (подробнее см. “Ъ” от 3 октября).

Как подчеркнула в начале заседания спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, сенаторы намерены принимать активное участие в реализации поручений главы государства. По ее словам, представителей верхней палаты парламента беспокоит проблема дефицита кадров и наличие региональных диспропорций в обеспеченности медицинскими специалистами. «Сегодня в первичном звене не хватает более 25 тыс. врачей и более 130 тыс. человек среднего медицинского персонала»,— отметила госпожа Матвиенко. По ее словам, основная проблема заключается в том, что «система подготовки и закрепления медицинских работников, управления и развития кадрового потенциала отрасли не отвечает вызовам и потребностям населения».

Как отметила в своем докладе глава Минздрава Вероника Скворцова, в первую очередь проблема с кадрами возникает из-за недостаточного числа бюджетных мест в медицинских вузах — его необходимо увеличить по крайней мере на 30%. «Далее, необходимо снизить долю ежегодных потерь среди выпускников — 20–30% не приходят ни в первичное звено, ни в ординатуру. Понять, куда они трудоустроены, поможет реестр, где мы сможем персонифицированно отследить каждого»,— отметила министр. Впрочем, как указала госпожа Скворцова, дефицит медицинских работников в России имеет относительный характер, так как в некоторых специальностях наблюдается значительный профицит врачей. «Чтобы выровнять этот дисбаланс, необходимо увеличить объемы целевого приема в ординатуру по узким специальностям до 100%»,— заявила она.

Выступавшие на совете представители регионов в целом поддержали предложения министра и спикера — однако высказали различные мнения об отдельных аспектах проблемы с кадрами. Так, по словам первого замглавы правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, даже при отсутствии дефицита медицинских работников в центре региона в любой момент он может возникнуть на его границе — из-за роста зарплат на аналогичных рабочих местах в соседней области. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук посоветовал начинать готовить будущих врачей как можно раньше — то есть со школы. «Иначе они уезжают, и мы не можем вернуть их никакими материальными способами»,— пожаловался он. Как отметил ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко, ряд проблем для государственного здравоохранения создает частная медицина — многие врачи переходят работать туда из-за лучших условий. «Необходимо ввести обязательное согласование мест появления частных клиник»,— предложил он.

Отметим, технически идеи медицинских чиновников субъектов РФ могут оказаться реализуемы — как отмечал “Ъ” 21 октября, Минздрав как раз сейчас проводит сбор региональных схем оптимального размещения учреждений здравоохранения. Однако в целом в последние годы Белый дом успешно противостоит стремлению регионов к ограничению мобильности работников любых отраслей — и оснований предполагать отказ от этого принципа в здравоохранении не наблюдается.

Анастасия Мануйлова