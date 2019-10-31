Новосибирский минздрав отрицает сокращение числа врачей

Информация о сокращении количества врачей в Новосибирской области в 2018 году не соответствует действительности, сообщили в региональном минздраве. Ранее РБК со ссылкой на данные Минздрава России написал, что в прошлом году число врачей в Новосибирской области сократилось на 58%, из 11 тыс. врачей остались 4613.

«Количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось. У Минздрава РФ в настоящий момент нет замечаний к организации кадровой работы министерства здравоохранения Новосибирской области»,— говорится в ответе регионального минздрава на запрос «Интерфакса».

По данным минздрава Новосибирской области, в прошлом году число врачей всех специальностей на территории региона превышало 11 тыс. человек. Из них 6,2 тыс. врачей оказывали медпомощь амбулаторно, почти 4,4 тыс. специалистов — в стационарах, еще 443 человека — врачи скорой медицинской помощи и сотрудники медучреждений особого типа. В 2017 году в регионе было на 85 врачей меньше, чем в прошлом году.

РБК сообщал, что в целом по стране количество врачей в 2018 году увеличилось на 404 специалиста (0,07%). При этом в 54 регионах их число сократилось, в 31 регионе — выросло. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала изданию, что отток врачей может быть связан с переездом специалистов в соседние регионы, которые предлагают более высокую зарплату. Но она отметила, что в каждом регионе — своя специфика, каждый требует отдельного анализа.

О том, как Минздрав обновляет кадры, читайте в материале “Ъ” «Переоснащение вписывают в паспорта»

Илья Галагуз