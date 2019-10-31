В сибирских регионах стало меньше врачей

Министерство здравоохранения России обнаружило сокращение количества врачей в 54 регионах страны на конец 2018 года. В число антилидеров вошли несколько сибирских регионов, сообщило РБК со ссылкой на справку ведомства о состоянии здравоохранения в регионах. Министр Вероника Скворцова объяснила это внутренней миграцией.

В целом по стране количество врачей в 2018 году увеличилось на 404 специалиста (0,07%). По данным Минздрава, наиболее негативную динамику показала Бурятия, которая ранее была переведена Сибирского федерального округа в Дальневосточный. В республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499. Второе место заняла Новосибирская область (58%), в которой из 11 тыс. врачей остались 4613, пишет РБК. Следом идут Томская область и Кузбасс, где число врачей сократилось на 18% и 17,3% соответственно. Пятерку регионов с отрицательной динамикой замыкает Якутия (17,2%).

В 31 регионе России выросло количество врачей, следует из справки министерства. Сибирские регионы и здесь оказались среди лидеров. Так, в Хакасии число специалистов увеличилось на 313% (с 1862 до 8476), в Омской области — на 303% (с 7930 до 32781).

По мнению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, отток врачей может быть связан с переездом специалистов в соседние регионы, которые предлагают более высокую зарплату. Госпожа Скворцова считает, что в каждом регионе — своя специфика и каждый требует отдельного анализа.

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Илья Галагуз