В Башкирии отремонтировали 15 км трассы Р-240

В республике после капитального ремонта сдан в эксплуатацию 15-километровый участок трассы Р240 Уфа-Оренбург. Торжественное открытие автодороги состоялось накануне, 30 октября, в Кармаскалинском районе Башкортостана.

Участок с 37 по 52 км трассы ранее считался одним из наиболее аварийноопасных на этом маршруте. В минувшем году дорожники отремонтировали левую сторону дороги, в 2019 работы были продолжены на правой стороне. В рамках капитального ремонта дорожники установили новые дорожные знаки и барьерные ограждения, произвели уширение проезжей части до 9,25 м, заменили дорожную одежду, укрепили обочины и организовали водоотведение на участке. Кроме этого, были оборудованы остановки общественного транспорта и нанесена новая дорожная разметка термопластическим способом.

Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, который отличается более высокой надежностью в условиях высоких транспортных нагрузок и устойчив к истиранию и появлению колейности. Долговечность такого покрытия позволяет сократить затраты на содержание и ремонт дороги на 2-4 раза по сравнению с обычным асфальтобетоном.

По словам генерального директора подрядной организации ОАО «СТС-Автодор» Игоря Сметанина, стоимость второй очереди капитального ремонта 15-километрового участка по госконтракту составила 726 млн рублей. На время работ компания задействовала на объекте порядка 150 единиц дорожно-строительной техники и около 70 рабочих. «Сроки выполнения работ выдержаны, качество подтверждено службой контроля»,– отметил господин Сметанин.