Депутаты намерены ограничить продажу вейпов в Кузбассе

Депутаты парламента Кемеровской области единогласно приняли в первом чтении законопроект об ограничении в регионе розничной продажи вейпов — электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Разработчиком законопроекта выступила областная прокуратура.

Как говорится в документе, федеральное законодательство пока не регулирует эту сферу, что позволяет продавать вейпы без каких-либо ограничений, в том числе и возрастных. Законопроект запрещает продажу этого товара несовершеннолетним и не позволяет его продавать в детских, образовательных, медицинских, физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждения, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей. В прокуратуре полагают, что это поможет «предупредить причинение вреда здоровью несовершеннолетних и их развитию».

За нарушения предлагается установить административную ответственность: штрафы для граждан составят до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 5 тыс. руб., для юрлиц — до 15 тыс. руб.

Ранее ограничение на вейпы предложили установить сенаторы. Законопроект одобрили в правительстве России. В Минздраве не исключают полного запрета электронных сигарет в стране на фоне смертей от вейпов в США.

Вредны ли вейпы для здоровья — в материале “Ъ Наука” «Российские вейперы могут выдохнуть»

Юрий Зуев