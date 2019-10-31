Экс-тренер сборной России Дик Адвокат возглавил «Фейеноорд»

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» 72-летний Дик Адвокат возглавил нидерландский «Фейеноорд», сообщается на сайте футбольного клуба. Контракт с голландцем заключили до конца сезона.

«Если я смогу помочь клубу, я с радостью это сделаю… с нетерпением жду встречи с командой и выхода на поле вместе с ними»,— приводит пресс-служба слова господина Адвоката. В его тренерском штабе также будут работать Кор Пот, Саид Баккати и Джон де Вольф.

«Фейеноорд» занимает 12 строчку в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Дик Адвокат начал тренерскую карьеру в 80-х, он уже возглавлял два десятка клубов и сборных. При его руководстве «Зенит» в 2007 году стал обладателем Кубка и Суперкубка UEFA, чемпионом России, победителем Суперкубка России.

Об уходе Дика Адвоката с позиции главного тренера сборной Голландии — в материале “Ъ” 2017 года.