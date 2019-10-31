Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда

Украинский боксер чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко сообщил, что готов вернуться на ринг, чтобы побить рекорд американца Джорджа Формана как самый возрастной чемпион мира в супертяжелом весе. В беседе с Business Insider он сообщил, что готов вести бои, но вернулся бы не ради денег.

«Это привлекательно? Я бы сказал, да, это круто. Джордж Форман сделал это. Ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение»,— сказал господин Кличко. Сейчас украинскому спортсмену 43 года.

Владимир Кличко в августе 2017 года заявил об окончании спортивной карьеры. За несколько месяцев до этого он провел бой против британца Энтони Джошуа. Тогда украинец проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Владимир Кличко не дождался реванша».